Les ventes de billets de train ont bondi de 400% après l'allocution d'Emmanuel Macron

La SNCF, qui prévoit de faire circuler tous les trains grandes lignes pour les vacances scolaires si le confinement est levé, a indiqué qu'il y avait plus de 4,5 millions de billets en vente, dont un tiers en prix bas, et qu'il y aurait "de la place pour tous".

Pourra-t-on aller voir ses proches pour les fêtes de fin d'année ? Emmanuel Macron a répondu à cette question mardi soir lors de son allocution télévisée : "le confinement pourra être levé" le 15 décembre "si les objectifs sanitaires sont atteints" et sera remplacé par un couvre-feu de 21 heures à 7 heures sur l'ensemble du territoire, avec une exception pour les soirées de Noël du 24 et du Nouvel An. A compter du 15 décembre, "nous pourrons donc à nouveau nous déplacer sans autorisation, y compris entre régions, et passer Noël en famille", a indiqué le chef de l'Etat.

L'annonce, très attendue, a provoqué une ruée vers les billets de train. La SNCF, qui ne fait actuellement circuler que 30% de ses TGV, a observé une augmentation de 400% des réservations dans les minutes qui ont suivi l'allocution du président, a révélé sur Twitter Alain Krakovitch, le directeur général de voyages SNCF. " Déjà 400% de hausse de vente par rapport à ces derniers jours. Il y a plus de 4,5 millions de billets en vente (dont un tiers en prix bas), il y aura donc de la place pour tous ", a-t-il indiqué.

Ce pic avait été prévu par le groupe ferroviaire qui avait renforcé les équipes informatiques en prévision de ce discours. Dès ce mercredi, les agents seront également plus nombreux en boutiques pour faire face à l'afflux des clients .

Tous les trains grandes lignes devraient circuler pour les vacances scolaires si le confinement est levé comme prévu le 15 décembre, a d'ailleurs indiqué la SNCF mardi soir. "Comme SNCF Voyageurs s'y prépare depuis plusieurs semaines, tous les TGV et Intercités prévus pour les vacances de Noël pourront circuler à partir de mi-décembre si les conditions sanitaires le permettent ", a indiqué un porte-parole à l'AFP. "L'objectif est de répondre à tous les besoins de mobilité des Français en toute sécurité sanitaire", a-t-il ajouté, rappelant que les billets sont de toute façon remboursables et échangeables sans frais jusqu'au 4 janvier.