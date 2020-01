Les Vaporfly de Nike, ces chaussures avec plaques en carbone qui font polémique

Les records tombent, les plaintes fusent, la polémique grandit. Cette fois, il s'agit de simples chaussures de course à pied, devenues des bottes de sept lieues pour ceux qui les possèdent. C'est d'abord le Kényan Eliud Kipchoge, qui, dans ses Nike Vaporfly, est passé sous la barre mythique des 2 heures au marathon, 1h59min40s exactement, record du monde non homologué le 12 octobre dernier. LIRE AUSSI > Avec ces chaussures, «j'ai battu mon record de 30 secondes», confie un coureurUne pluie de performances, toutes plus impressionnantes les unes que les autres, a suivi. À chaque fois les athlètes étaient chaussés de modèles similaires. En cause ? Une plaque - ou plusieurs - en fibre de carbone glissée dans la semelle, associée à une mousse d'air. Une évolution technologique pour les uns, une aide à proscrire pour les autres. La Fédération internationale d'athlétisme a ouvert une enquête le 17 octobre dernier et pourrait interdire bientôt leur utilisation. Explications sur ces chaussures qui font courir vite.Des records explosent course après courseLe lendemain du record non homologué de Kipchoge, sa compatriote Brigid Kosgei a pulvérisé l'ancien record du marathon féminin de Paula Radcliffe en 2h14min4s, soit 1 min 21 s de mieux. Lors de la Corrida de Houilles (Yvelines), le 29 décembre, le vainqueur du 10 km chez les hommes Daniel Ebenyo (27 min 12 s), Jimmy Gressier, devenu le deuxième performeur européen de l'histoire (27 min 43 s), ou encore Liv Westphal, nouvelle recordwoman de France de la distance (31 min 15 s), avaient eux aussi tous aux pieds la nouvelle petite bombe rose bonbon. « Quand un fabricant met plusieurs lames de carbone dans la semelle, avec des coussins d'air, ce n'est plus une chaussure, c'est un ressort », a réagi Ryan Hall, le recordman des Etats-Unis du semi-marathon.Le carbone au centre des débatsLa polémique n'est pas nouvelle. Le modèle inaugural de la gamme Vaporfly a été ...