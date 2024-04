Les Valenciennois en colère contre l'arbitrage de Stéphanie Frappart

Vivement la VAR !

Battus en demi-finales de Coupe de France par l’OL (3-0), les Valenciennois ont pesté contre l’arbitrage de Stéphanie Frappart. « Nous on marque un but, il n’y a pas faute, clairement il faut dire ce qu’il en est. Eux, ils marquent un but sur penalty alors que c’est (Alexandre) Lacazette qui vient s’empaler sur mon défenseur, a énuméré Ahmed Kantari en conférence de presse. Voilà, je ne vais taper sur l’arbitrage, chacun se fera sa propre opinion et prendra ses responsabilités, mais forcément quand on voit la première mi-temps qu’on a faite, on se dit que ce fait de jeu, ça pesait beaucoup dans la balance. » …

AD pour SOFOOT.com