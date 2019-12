Les vagabonds de Bolton ne meurent jamais

Réanimé de justesse l'été dernier lorsqu'il était menacé d'expulsion par l'English Football League, le club anglais de Bolton a débuté la saison avec -12 points et est bon dernier de League One (troisième échelon). Mais à l'ombre des géants de Manchester, à vingt bornes de là, être en vie, c'est déjà beaucoup.

Bolton 3-2 Southend

"J'apprécie chaque putain de minute dans ce stade"

Léger crachin, vent glacial, ciel gris, Bolton est morose en cette fin décembre. Au loin, planté au milieu d'une zone commerciale où les fast food règnent en maître, les quatre mâts métalliques du Macron Stadium se dessinent (aucun lien avec Emmanuel). Sous la West Stand, une heure avant le coup d'envoi, Mitchell fait le piquet. A chaque match des Wanderers (les vagabonds, le surnom du club), il débarque, comme depuis 1948, avec son œil gauche masqué façon Albator et ses "Programmes" qu'il tente d'écouler tel un marchand de poisson de Rungis. Le discours branché sur radio nostalgie, il égrène les jours heureux. "" Optimiste l'octogénaire. C'est que Bolton, sorti de terre en 1874 et membre fondateur de la Football League en 1888, est un réanimé. Quasi déclaré cliniquement mort l'été dernier, placé en liquidation judiciaire en février 2019, l'entité, alors en Championship, creuse sa tombe. Un premier repreneur, Dean Holdsworth, avait revendu ses parts en 2017 à Ken Anderson, lequel a charcuté ce qu'il restait du navire.Salaires des 150 employés non versés, centre d'entraînement plongé dans le noir pour défaut de paiement et absence de nourriture pour les équipes, grève du groupe pro, relégation en League One en mai, la pente est digne d'une descente de l'Alpe d'Huez. Une énième tentative de rachat par le sulfureux Laurence Bassini, ancien propriétaire de Watford, capote pour manque de garanties financières. Face à Coventry (le 10 août, 0-0), seuls trois pros sont alignés. Le reste ? La jeune garde, 19 ans de moyenne d'âge, envoyée dans un bourbier. Fin août, la ligue anglaise met le