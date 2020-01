Les vœux de Frédérique Vidal aux chercheurs perturbés par des manifestants

C'est une séquence très compliquée pour les membres du gouvernement. Après Roxana Maracineanu exfiltrée d'un stade de foot, Nicole Belloubet et les avocats ou la soirée très mouvementée du couple Macron dans un théâtre parisien, c'est au tour de Frédérique Vidal de faire les frais du contexte « réforme des retraites ».Alors que cette dernière avait maintenu la présentation de ses vœux aux chercheurs - contrairement à Franck Riester, le ministre de la Culture, qui a préféré annuler les siens - la ministre de l'Enseignement supérieur a elle aussi vécu un moment délicat ce mercredi soir.Présente au Musée de l'Homme à Paris, sur l'esplanade du Trocadéro (Paris VIIe), en compagnie de représentants du corps professoral, Frédérique Vidal a en effet été fraîchement accueillie par des manifestants.Heurts avec les policiersEntre 150 personnes, selon la police, et 250 à 300 de source syndicale, se sont rassemblées à l'extérieur du musée pour dénoncer notamment la « précarité étudiante », la « loi de programmation de la recherche », mais aussi le projet de réforme des retraites, selon la présidente de l'Unef Mélanie Luce qui était présente aux vœux de la ministre.Selon cette dernière, « le rassemblement était pacifique, il n'y a pas eu de charge sur la manifestation, mais un manifestant a été frappé et blessé à l'arcade sourcilière ». Les enseignants chercheurs présents par centaines pour manifester contre les voeux de la ministre de l'enseignement supérieur Frédérique Vidal.Un doctorant a été blessé au visage par les flics alors qu'il était totalement pacifique.pic.twitter.com/rpQMRzgM3g-- Jean Hugon (@JeanHugon3) January 21, 2020 Vers 20h45, les derniers manifestants, une cinquantaine, étaient reconduits vers le métro Trocadéro par un cordon de CRS alors qu'une dizaine de camions des forces de l'ordre étaient encore stationnés devant le musée de l'Homme.Le salaire des ...