Les utilisateurs d’IPTV se font attraper par la LFP

Se faire taper sur les doigts les mains sur la zapette. Alors que la LFP lutte contre le piratage de ses différentes plateformes de diffusion , voilà qu’elle vient de frapper un grand coup. Dans un communiqué, la LFP et LFP Media ont souligné un « signal fort envoyé contre les services illégaux de diffusion sportive ».

Des amendes entre 300 et 400 euros

Saluant « l’action déterminante menée par les services du Parquet d’Arras dans le cadre de la procédure pénale engagée par le groupe LFP à l’encontre de prévenus soupçonnés de revente d’abonnements IPTV illégaux », les deux entités annoncent qu’une vingtaine d’utilisateurs d’IPTV ont été « été identifiés, entendus, puis soumis à une mesure de composition pénale aboutissant à des amendes comprises entre 300 et 400 euros » au terme d’une enquête du parquet.…

JF pour SOFOOT.com