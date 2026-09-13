Les USA se félicitent du mea culpa de la France sur les droits de l'Homme

Le département d'Etat américain s'est félicité dimanche du mea culpa de la mission française auprès des Nations unies à Genève, qui a dit "regretter" d'avoir publiquement critiqué un vote des États-Unis sur le renouvellement du mandat du haut-commissaire de l'Onu aux droits de l'Homme.

Le message publié fin juillet sur la plateforme X, dans lequel la mission française dénonçait le fait que Washington ait associé sa voix à celle de pays comme la Russie ou la Corée du Nord pour s'opposer au renouvellement du mandat de Volker Türk, avait provoqué une mini crise diplomatique entre les deux capitales.

L'ambassadeur américain à l'Onu avait quitté une réunion du Conseil de sécurité au moment où son homologue français prenait la parole et selon des sources, le département d'Etat refusait depuis de délivrer ses lettres de créance au nouvel ambassadeur de France à Washington.

Dans un message publié vendredi uniquement en anglais, la Mission permanente de la France à Genève, où siège le Conseil des droits de l'Homme de l'Onu, dit "regretter le message publié le 25 juillet 2026 sur X, qui remettait en cause l'engagement des États-Unis en faveur des droits de l'Homme".

Le ministère français des Affaires étrangères n'a pas souhaité faire d'autres commentaires.

"Nous prenons acte et nous apprécions la déclaration de la France, et nous nous réjouissons de travailler ensemble pour promouvoir nos valeurs et intérêts communs", a déclaré à Reuters un responsable du département d'État.

Le mea culpa de Paris pourrait ouvrir la voie à la prise de fonction d'Aurélien Lechevallier en tant qu'ambassadeur à Washington. Ancien conseiller d'Emmanuel Macron à l'Élysée, le diplomate est actuellement chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

(Rédigé par Tangi Salaün, avec la contribution de Gus Trompiz à Paris et Chuck Mikolajczak à New York)