Les USA ouvrent de nouvelles enquêtes sur les pratiques commerciales déloyales en lien avec le travail forcé

Le cabinet du représentant au Commerce a annoncé jeudi soir que 60 pays étaient visés par des enquêtes en lien avec le recours au travail forcé.

"Ces enquêtes permettront de déterminer si des gouvernements étrangers ont pris des mesures suffisantes pour interdire l'importation de biens produits en recourant au travail forcé, et comment l'inhabilité à éradiquer ces pratiques abjectes affecte les entreprises et les travailleurs américains", a dit le représentant au Commerce Jamieson Greer dans un communiqué.

Certains des partenaires commerciaux les plus importants des Etats-Unis, comme l'Australie, le Canada, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, Israël, l'Inde, le Qatar et l'Arabie saoudite font partie des pays visés par l'enquête. La Chine et la Russie sont également concernées.

La Cour suprême américaine a décidé le 20 février d'invalider les vastes droits de douane dits "réciproques" du président américain Donald Trump.

Le locataire de la Maison blanche a annoncé à la fin du mois de février une surtaxe mondiale de 10% sur tous les produits importés, qu'il a très vite portée à 15%. Cette surtaxe s'applique pour une durée de 150 jours.

Jamieson Greer a dit espérer conclure les enquêtes au titre de la Section 301 du Trade Act de 1974, qui a pour but de déterminer l'équité de pratiques commerciales à l'égard des compagnies américaine, avant que les droits de douane temporaires n'expirent au mois de juillet.

(Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)