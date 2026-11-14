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Les USA ont suggéré que l'Ukraine cède le Donbass en échange d'une entrée dans l'Otan, dit Zelensky
information fournie par Reuters 14/11/2026 à 10:34

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Volodimir Zelensky a déclaré samedi que les négociateurs américains avaient soulevé la question d'une éventuelle cession de la région du Donbass à la Russie en échange de l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan à l'issue du dernier cycle de pourparlers de paix à Abou Dhabi.

Le président ukrainien a néanmoins répété que Kyiv n'était pas disposée à retirer ses troupes de la petite partie du Donbass encore sous son contrôle.

Il a cependant assuré que si l'Ukraine bénéficiait d'un dispositif de sécurité complet, comprenant des garanties de sécurité, une armée ukrainienne forte et bien financée, ainsi que des fonds pour la reconstruction, il soumettrait la question à un référendum.

"Les Américains ont soulevé la question suivante : 'Et si l'Ukraine adhérait à l'Otan ? L'Ukraine se retirerait-elle du Donbass ?' C'est la première fois que cette question a été soulevée", a déclaré Volodimir Zelensky à des journalistes dans des propos publiés samedi par son bureau.

"C'est pourquoi je pense que la question de l'Otan est de nouveau à l'ordre du jour. Mais vous avez également entendu les signaux envoyés par (le président russe Vladimir) Poutine, et il s'agit là d'une discussion extrêmement délicate", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Olena Harmash ; version française Tangi Salaün)

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1 commentaire

  • 11:26

    Bonne initiative américaine allez l’ Europe réveillait vous c est encore une fois les autres qui vont écrire l’ histoire comme en 1945

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