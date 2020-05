Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA ont évoqué un projet d'essai nucléaire, le premier en 28 ans, selon le Washington Post Reuters • 23/05/2020 à 12:01









LES USA ONT ÉVOQUÉ UN PROJET D'ESSAI NUCLÉAIRE, LE PREMIER EN 28 ANS, SELON LE WASHINGTON POST (Reuters) - L'administration américaine a discuté de la possibilité d'effectuer un essai nucléaire, le premier depuis 1992, a rapporté le Washington Post vendredi soir. Le sujet a été abordé lors d'une réunion de hauts responsables représentant les plus grandes agences de sécurité nationale, après que l'administration Trump a accusé la Russie et la Chine de procéder pour leur part actuellement à des essais nucléaires de faible puissance, écrit le Washington Post. La réunion n'aurait toutefois pas abouti à une position commune sur la question de lancer un tel essai, d'autres solutions pour répondre à la menace posée par la Russie et la Chine ayant été privilégiées. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès des membres de l'administration américaine. (Rama Venkat à Bangalore; version française Camille Raynaud, édité par Gilles Guilaume)

