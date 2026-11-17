Des attaques entre les Etats-Unis et l'Iran sont de nouveau survenues mardi, l'armée américaine ayant frappé un site de lancement de missile sur l'île de Qeshm, dans le détroit d'Ormuz, tandis que Téhéran a ciblé un système de radar militaire américain à Bahreïn, alors même qu'ont eu lieu des discussions entre représentants iraniens et du Golfe.

Ces nouvelles hostilités rappellent la difficulté à avancer vers une issue au conflit , déclenché il y a près de neuf mois par la campagne de bombardements lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran. La guerre a déstabilisé davantage la région et fait grimper les prix mondiaux de l'énergie.

Un responsable de l'armée américaine, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que des avions de chasse américains ont frappé un site de lancement de missile utilisé par les Gardiens iraniens de la révolution sur l'île de Qeshm en guise de "réponse à l'agression" de Téhéran contre des actifs et soldats américains.

L'attaque n'a pas provoqué de dégâts aux infrastructures, selon un représentant iranien cité par la presse locale.

Plus tôt dans la journée, les Gardiens de la révolution ont revendiqué une attaque contre un système de radar de l'armée américaine installé sur la base de Cheikh Isa, à Bahreïn, prévenant ce dernier contre son rôle d'allié de Washington.

En parallèle à ces hostilités, des discussions se sont tenues dans la journée à Doha entre des représentants qataris et iraniens afin, a indiqué le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, de "rapprocher les perspectives et combler le fossé entre les propositions présentées sur le terrain".

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a effectué une visite à Oman lors de laquelle il a rencontré son homologue omanais, évoquant notamment, selon les services de ce dernier, la protection des couloirs maritimes et les moyens d'éviter une escalade militaire.

Abbas Araqchi a dit via la messagerie Telegram avoir rencontré le sultan Haitham ‌ben Tareq, qu'il a informé des initiatives diplomatiques de Téhéran pour mettre fin à la guerre.

(Nayera Abdallah et Jana Choukeir à Dubaï, Phil Stewart à Washington, avec la contribution de Yomna Ehab et Elwely Elwelly au Caire; version française Jean Terzian)