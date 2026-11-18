Les USA étendent leur coopération de défense avec les Philippines

Le président américain Donald Trump a dit mercredi à son homologue philippin Ferdinand Marcos Jr que Washington étendait sa coopération en matière de défense avec Manille.

Donald Trump se trouve dans la capitale des Philippines avant de se rendre en Chine pour le sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC).

Le locataire de la Maison blanche a annoncé un soutien militaire accru aux Philippines et a déclaré que Washington pourrait travailler avec Manille sur un projet d'énergie nucléaire civile.

"Le fait que les Philippines adoptent la technologie américaine dans le cadre de leur premier projet nucléaire moderne soulignerait la solidité de cette relation importante, et nous allons probablement mener un projet d'envergure dans le domaine du nucléaire", a dit Donald Trump.

Le président américain, qui doit rencontrer ses homologues russe et chinois en marge du sommet de l'Apec, a dit qu'il ne se préoccupait pas de la situation en mer de Chine méridionale.

La Chine revendique la souveraineté de la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale malgré les prétentions à la fois du Brunei, de la Malaisie, des Philippines, de Taïwan et du Vietnam sur ces eaux.

(Trevor Hunnicutt et Nestor Corrales; version française Camille Raynaud)