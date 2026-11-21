Les USA démentent que l'Iran ait frappé un F-16 au-dessus du Golfe

Le Commandement central américain (Centcom) a démenti samedi des affirmations iraniennes selon lesquelles les forces de la République islamique auraient frappé un avion de chasse américain F-16 au-dessus du Golfe.

L'armée iranienne, citée par les médias de Téhéran, avait auparavant déclaré que ses systèmes de défense aérienne avaient tiré un missile sur un chasseur américain F-16 vendredi soir au-dessus du golfe Persique, endommageant l'appareil et le forçant à interrompre sa mission pour atterrir en urgence.

"L'Iran n'a pas attaqué d'avion de chasse F-16 américain hier, pas du tout", a déclaré le Centcom dans un communiqué, ajoutant que tous les avions de combat américains déployés au Moyen-Orient étaient sains et saufs et dûment recensés.

L'Iran avait déjà affirmé à plusieurs reprises depuis le début de la guerre avoir abattu ou endommagé des appareils américains, ce que l'armée des Etats-Unis a systématiquement nié.

(Eman Abouhassira et Muhammad Al Gebaly; Jean-Stéphane Brosse et Benjamin Mallet pour la version française)