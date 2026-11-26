Les USA autorisent SpaceX à déployer un million de satellites pour des centres de données spatiaux

L'illustration montre le logo de SpaceX et une maquette de satellite miniature

par David Shepardson

WASHINGTON, 25 novembre (Reuters) - Le ‌régulateur fédéral américain des communications (Federal Communications Commission, FCC) a annoncé mercredi avoir ​autorisé SpaceX à déployer une constellation d'un million de satellites destinés à des centres de données spatiaux.

La firme détenue par Elon Musk avait ​demandé plus tôt cette année l'autorisation de déployer jusqu'à un million de modules informatiques ​orbitaux destinés à traiter d'énormes quantités ⁠de données qui doivent être utilisées sur Terre.

Cette constellation, dénommée "Starmind", a ‌été approuvée afin de répondre à la demande accrue en matière de calculs pour l'intelligence artificielle (IA), a dit ​la FCC.

En vertu de ‌cette licence, SpaceX doit commencer le déploiement au ⁠plus tard en novembre 2033, 10% du nombre maximal - soit 100.000 satellites - au plus tard en novembre 2035 et en déployer 50% d'ici ⁠novembre 2038, a-t-elle ‌précisé.

SpaceX a mis en avant auprès de la FCC ⁠qu'en "exploitant directement une énergie solaire quasi constante, avec des coûts d'exploitation ‌et de maintenance réduits, ces satellites permettront de réaliser ⁠des gains transformateurs en termes de coûts et d'efficacité ⁠énergétique, tout en ‌réduisant considérablement l'impact environnemental associé aux centres de données terrestres".

On ne ​sait pas dans l'immédiat si SpaceX ‌mettra en effet en orbite un million de satellites, alors que seuls 17.000 satellites sont ​actuellement en orbite.

Les opérateurs de satellites demandent parfois l'autorisation de déployer un nombre de satellites supérieur à celui qu’ils prévoient ⁠afin de bénéficier d'une plus grande flexibilité de conception.

SpaceX avait ainsi sollicité l'autorisation de déployer 42.000 satellites Starlink avant d'entamer le déploiement de ce système. Ce réseau en pleine expansion compte actuellement un peu plus de 11.000 satellites en orbite.

(David Shepardson; version française Jean Terzian, ​édité par Zhifan Liu)