Les USA attendent de Nvidia des explications sur ses ventes de puces à la Chine, dit Bessent

L'illustration montre le logo NVIDIA, ainsi que les drapeaux américain et chinois placés sur une carte mère d'ordinateur

par Katharine Jackson

WASHINGTON, 22 novembre (Reuters) - Les États-Unis demande ‌à la direction de Nvidia des explications concernant les ventes de puces de l'entreprise à ​la Chine, a déclaré dimanche le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, dix jours après la démission de l'ancien directeur général Jensen Huang à la suite d'une liaison avec ​une espionne chinoise présumée.

"Nous sommes en contact avec la direction par intérim, avec les administrateurs principaux, avec leurs ​avocats, et nous avons besoin de réponses. (...) ⁠Il incombe à Nvidia d'agir rapidement à ce sujet, car nous voulons savoir ‌quelle était la culture d'entreprise", a déclaré Scott Bessent sur CBS.

Les informations sur les liaisons extraconjugales entretenues par Jensen Huang ont conduit à ​sa démission et donné lieu ‌à des enquêtes menées par les autorités de régulation américaines ⁠et le FBI, ainsi qu'à des décisions du Congrès, à un audit interne et à un projet de recours collectif d'investisseurs.

Après le départ de l'ancien directeur général de ⁠Nvidia, l'administration Trump a ‌publié un règlement visant à restreindre l'accès de la Chine aux ⁠puces d'intelligence artificielle (IA) de pointe provenant d'entreprises telles que Nvidia, renforçant ainsi les contrôles ‌avant le voyage du président américain en Chine, la semaine dernière, ⁠pour s'entretenir avec son homologue chinois Xi Jinping.

Scott Bessent a déclaré ⁠que le conseil d'administration ‌du fabricant de puces travaillait à établir les faits et s'est dit confiant dans ​le fait que celui-ci fournirait "des réponses très ‌complètes et solides".

"Nous devons déterminer qui était responsable de la conformité dans cette affaire", a-t-il dit. "Nous verrons à ​quel niveau de l'entreprise cette affaire était connue. Était-ce aux échelons inférieurs ? Aux échelons intermédiaires ? Cela remontait-il jusqu'au sommet ?"

Donald Trump a déclaré vendredi qu'il souhaitait voir ⁠Jensen Huang présenter ses excuses et revenir chez Nvidia. Interrogé sur ce point, Scott Bessent a estimé qu'il fallait davantage d'informations avant de se prononcer.

"Je pense qu'il faut déterminer à qui incombe la responsabilité finale."

Le président du conseil d'administration de Nvidia, Harvey Jones, a d'ores-et-déjà déclaré que le conseil n'avait pas l'intention de réembaucher Jensen Huang.

(Katharine ​Jackson, version française Benjamin Mallet)