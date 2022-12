Les ultras montent sur le ring contre le Boxing Day

La Coupe du monde est bel et bien finie. Et la concorde nationale aussi. La grève à la SNCF en pleine fête de Noël suffit à nous rappeler la dure réalité sociale après la liesse devant le Crillon. Dans les stades français également, l'heure est de nouveau à la contestation, notamment contre un calendrier imposé par ce Mondial en hiver.

Vous n'aurez pas l'Alsace

La Coupe du monde s'est donc déroulée en novembre-décembre, obligeant les championnats européens, et donc français, du moins la Ligue 1 et Ligue 2, à s'interrompre. Or cette chronologie perturbée a contraint du coup la LFP à trouver une solution pour rattraper les journées perdues. Une belle occasion en fait de tester l'importation du principe du Boxing Day de la Premier league, qui faisait déjà beaucoup rêver la Ligue, toujours en quête de nouveaux revenus et d'affiches attrayantes, en particulier pour les droits télé à l'étranger. On imagine donc facilement que la belle tradition anglaise de ces matchs souvent magiques entre Noël et le Nouvel An constituait surtout un alibi culturel pour mieux camoufler des préoccupations essentiellement financières. Derrière tout ça : sûrement l'idée de rendre l'expérimentation pérenne. Seul petit problème, dans le foot, à l'instar de n'importe secteur culturel, les greffes artificielles ne prennent pas forcément, ou pas si facilement, sans rencontrer quelques résistances populaires.De la sorte, après les Nantais , le collectif des ultras du Racing Club de Strasbourg a clairement fait savoir son refus , pointant du doigt cette " Celebration week " mise en place par la LFP. Les supporters les plus fervents de la Meinau, acteurs essentiels d'un public réputé parmi les plus beaux de France, ne sont tout d'abord pas dupes du stratagème., écrivent-ils dans leur communiqué avant d'annoncer, que, s'ils se rendront bien au Parc des Princes le mercredi 28 décembre, ils ont finalement pris la lourde décision de(lundi 2 janvier, NDLR). Un boycott qui pourrait s'avérer cette fois lourd de conséquences, surtout pour un Racing en grande difficulté au classement… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com