Les ultras des New York Red Bulls quittent le stade en réaction à la suspension « légère » de Dante Vanzeir

Révolte sous taurine.

Ce samedi, juste avant le coup d’envoi du match de Major League Soccer entre les New York Red Bulls et la Houston Dynamo, les ultras locaux ont brusquement exhorté toutes les personnes présentent en virage à quitter le secteur. La raison ? Une protestation d’ampleur prévue par trois groupes – Viking Army, Torcida 96 et Empire SC – contre la sanction infligée à Dante Vanzeir, après ses propos (toujours inconnus) qualifiés de racistes la semaine dernière face aux San José Earthquakes. L’international belge a écopé de six matchs de suspension et d’une amende, ce qui n’est pas du goût des supporters des Taureaux de la Grosse Pomme, qui réclament une punition sur-mesure.…

AL pour SOFOOT.com