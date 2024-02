Les ultras de Clermont appellent à la grève pour le match face à Brest

Ambiance volcanique en Auvergne.

Dernier de Ligue 1 avec seulement trois victoires au compteur, Clermont est dans le dur, et la troisième saison du club au sein de l’élite ressemble fortement à celle de la descente. Le lourd revers subi face au LOSC le week-end dernier (4-0) a été la défaite de trop pour les Nemetum Ultras, un groupe de supporters du CF63. « Les performances individuelles et collectives lors de la rencontre face à Lille sont indignes , a expliqué le collectif dans un communiqué . Vous avez déshonoré notre maillot et rompu le pacte qui nous lie à vous depuis le début de la saison. » En guise de protestation, les ultras appellent au silence en tribune pour le prochain match de championnat au stade Gabriel-Montpied : « Face à cet affront, nous actons pour la rencontre contre Brest quinze minutes de grève des encouragements. Nous invitons nos membres et sympathisants à rester inactifs en tribune Livradois pendant les quinze premières minutes du match . » …

FL pour SOFOOT.com