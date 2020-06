Les trois quarts des Français opposés au passage à 110 km/h sur autoroute

SONDAGE. Une enquête Odoxa révèle que les Français approuvent les grandes mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat, sauf l'abaissement de la vitesse sur autoroute de 130 à 110 km/h.

(Photo d'illustration) ( AFP / JEAN-PIERRE CLATOT )

Après neuf mois de travaux, les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat ont rendu la semaine dernière leurs propositions , approuvés en majorité par les Français (62%), révèle vendredi 26 juin un sondage Odoxa*. En effet, 82% d'entre eux sont favorables au fait de réviser la Constitution pour y intégrer la préservation de l'environnement, 74% valident la rénovation énergétique obliagtoire des bâtiments, et 52% sont pour la création d'un crime "écocide".

En revanche, l'abaissement de la limitation de vitesse sur autoroute de 130 à 110 km/h est rejeté en bloc par 74% des sondés . Même les sympathisants d'Europe-Ecologie-Les Verts ne sont que 47% a y être favorables.

Selon les membres de la Convention, cette mesure permettrait de "réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre en moyenne sur ces transports", d'économiser du carburant et de faire baisser la mortalité et les dommages corporels sur les routes. "En contrepartie, un allongement des temps de trajet est à prévoir : entre quatre et huit minutes par heure", estiment-ils.

Les Français pas convaincus par le bien-fondé des 110 km/h

"Nous retrouvons pour cette mesure le même rejet que celui que nous enregistrions il y a deux ans lors de l'annonce du passage à 80 km/h sur les routes nationales, prélude au mouvement des 'gilets jaunes'", souligne l'étude.

Dans le détail, 69% des personnes interrogées estiment que cette mesure allongera significativement leur temps de trajet (contre 58% pour les 80 km/h), 66% dénoncent une mesure technocrate décidée par des gens qui ne comprennent pas le quotidien des Français (contre 73% pour les 80 km/h), 64% ne croient pas que cela permette une baisse significative du nombre de morts (contre 73% pour les 80 km/h) et 63% assurent qu'ils auraient du mal à respecter cette mesure (contre 64% pour les 80km/h).

Par ailleurs, plus de la moitié d'entre eux (55%) pensent qu'abaisser la vitesse de 20 km/h ne permettra pas de faire baisser la pollution.

Emmanuel Macron doit recevoir les "150 citoyens" qui la composent le 29 juin pour leur apporter de "premières réponses". Le président s'est à plusieurs reprises dit ouvert à l'idée d'interroger directement les Français sur les questions environnementales, remises au centre du débat public par la crise du Covid.

* Enquête réalisé auprès d'un échantillon de 1.005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés par Internet les 24 et 25 juin.