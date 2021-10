Les trois quarts des employeurs déplorent des lacunes d'expression et d'orthographe au sein de leurs équipes

SONDAGE. Pour plus de 80 % des recruteurs sondés par Ipsos pour une enquête pour Le Projet Voltaire, les fautes d’orthographe, de grammaire ou de conjugaison et une mauvaise qualité d’expression à l’écrit "sont rédhibitoires".

Les salariés font-ils de plus en plus de fautes d'orthographe et de grammaire ? D'après une enquête* Ipsos pour Le Projet Voltaire, plateforme en ligne de formation à la maîtrise de l’orthographe et de l’expression, 76 % des employeurs disent être confrontés à des lacunes en français, à l’oral ou à l’écrit, de leurs collaborateurs.

"C’est un chiffre assez gigantesque", observe Mélanie Viénot, présidente du Projet Voltaire, dans les colonnes du Parisien . "Le télétravail, après l’explosion des relations à distance ou des mails, a mis en lumière les déficits de certains salariés dans la maîtrise de la langue de Molière. Avant, vous passiez la tête dans le bureau d’un collègue pour lui dire quelque chose, mais cela se fait de moins en moins", précise-t-elle.

Pourtant, 93 % des décideurs jugent que les lacunes en expression écrite ou orale et en orthographe de leurs équipes ont "des répercussions très importantes sur leur crédibilité et leur efficacité professionnelle, et par conséquent sur la réputation, la productivité et même la performance financière des entreprises". Au sein même de l’entreprise, 77% considèrent par ailleurs que cela pénalise la productivité et l’efficacité professionnelle de leurs équipes , et 65% que cela impacte même les résultats et la performance financière des entreprises. "Pour la simple et bonne raison que pendant que votre cerveau cherche la meilleure tournure de phrase, vous n’êtes plus concentré sur votre tâche ou moins à même de faire passer les idées que vous souhaitez exprimer. En clair, vous perdez du temps, et vous êtes, de fait, moins productif", explique Mélanie Viénot.

Or, 90% d'entre eux estiment que la qualité de l’expression écrite est encore plus nécessaire post-Covid et 88 % pensent que c'est aussi le cas concernant la maîtrise de l’expression orale. D ans ce contexte, les recruteurs sont ainsi particulièrement attentifs à ces qualités. Pour 86 d'entre eux, la maîtrise de l’expression écrite et orale et de l’orthographe par leurs collaborateurs est fondamentale, Pour plus de 80 % des sondés, les fautes d’orthographe, de grammaire ou de conjugaison et une mauvaise qualité d’expression à l’écrit "sont rédhibitoires à la lecture d’un CV ou d’une lettre de motivation". Des lacunes qui sont également un obstacle pour obtenir une promotion.

*Enquête réalisée en ligne en deux vagues en mai et septembre 2021 auprès de 2.504 décideurs en entreprises de plus de 50 salarié