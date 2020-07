Les trois hommes du titre de la Juve

Lauréate pour une 36e fois dans l'histoire du championnat italien, la Juve fête par la même occasion son neuvième titre consécutif en Serie A après sa victoire contre la Sampdoria. Une performance évidemment historique, dont le mérite revient surtout à trois hommes.

Cristiano Ronaldo

Wojciech Szcz?sny

Pour sa deuxième saison sous le maillot de la Juve, Cristiano Ronaldo est désormais double champion d'Italie en titre. Cependant, le quintuple Ballon d'or (auteur de 450 buts en 438 matchs sous le maillot du Real, quand même) n'est toujours pas détenteur d'un statut de meilleur buteur en Serie A. La faute à qui ? À Fabio Quagliarella, Duván Zapata et Krzysztof Pi?tek, tous les trois devant CR7 qui calait à 21 réalisations lors de l'exercice 2018-2019. Dès lors, le Portugais s'est retroussé les manches pour cette nouvelle saison : avec son pion marqué contre la Sampdoria ce dimanche soir qui officialise la couronne nationale, le voilà désormais à 31 buts inscrits. Malgré tout, il sera difficile de rejoindre la pointeCiro Immobile et ses 34 cachous. Bref : parmi ses pions, l'ailier gauche a concrétisé onze penaltys en championnat dont un face aux Romains lors d'une victoire qui rapprochait un peu plus les Turinois d'un nouveau sacre. Avec plus de 40 % des buts inscrits par son équipe, la star de la Juve possède encore deux journées pour marquer six fois et dépasser les 36 buts inscrits en une saison par Gonzalo Higuaín lors de l'édition 2015-2016, un record en la matière. Chiche ?Gianluigi Buffon a beau avoir fait son retour chez la Vieille Dame l'été dernier, nul doute que le gardien transalpin était là pour servir de doublure au portier polonais. Deuxième meilleure défense de Serie A derrière l'Inter (38 buts concédés), la Juve a pu compter sur l'imperméabilité de son dernier rempart : sur 28 rencontres jouées en championnat, Szcz?sny est parvenu à conserver sa cage inviolée onze fois. Autre statistique, révélatrice de sa montée en puissance : sur trois penaltys concédés cette saison en Serie A, Szcz?sny est parvenu à en stopper deux contre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com