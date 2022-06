Les trois défis d'Elisabeth Borne, Première ministre en apprentissage express

Appliquée sur la méthode, mais encore hésitante sur la forme, Elisabeth Borne est mise au défi d'endosser en même temps, et en période de gros temps, trois nouveaux costumes: cheffe du gouvernement, cheffe de la majorité et candidate.

Comment devenir Première ministre ? "Je ne suis pas sûre qu'il y ait un mode d'emploi", s'amuse Mme Borne, interrogée sur sa plongée dans le grand bain depuis son fief de Vire, dans le Calvados.

A ses côtés, Edouard Philippe réfute qu'il y ait quelconque conseil à prodiguer, et souffle: "Je suis heureux que ce soit elle qui s'y colle parce qu'elle est solide".

Un mois après sa nomination, Mme Borne doit suivre un apprentissage en accéléré, dans des conditions délicates, entre un contexte international et économique assombri par la guerre en Ukraine, des élections législatives serrées et sa propre candidature en Normandie.

Certes, contrairement à ses prédécesseurs Jean Castex et Edouard Philippe, Mme Borne arrive enseignée par cinq ans d'expérience ministérielle, des Transports au Travail en passant par l'Ecologie.

Polytechnicienne, passée par plusieurs cabinets dont Matignon sous Lionel Jospin, et des grandes entreprises (SNCF, RATP...), préfète de région, Mme Borne est précédée d'une réputation "d'exigence" et "d'efficacité". "Elle n’est pas ingénieure par hasard, donc il faut que ça marche", résume son amie, l'ancienne ministre des Armées Florence Parly.

(From L) French Prime Minister Elisabeth Borne walks as French Health and Prevention Minister Brigitte Bourguignon, French Culture Minister Rima Abdul-Malak and French Justice Minister Eric Dupond-Moretti stand after taking part in the weekly cabinet meeting at The Elysee Presidential Palace in Paris on June 8, 2022. ( AFP / Ludovic MARIN )