«Les trains des témoins sont annulés !» : le mariage en pleine grève, galère XXL et système D

À la veille de son mariage, Patxi* croise encore les doigts. Pas pour que sa future épouse lui réponde « oui » en retour, mais parce qu'il ne sait pas encore qui pourra assister au « plus beau jour de sa vie », dans le sud-ouest de la France. En cause, la grève contre le projet de réforme des retraites, qui, ce samedi arrivera à son 17e jour. Entre annulation de train et trajets modifiés, mariés et invités ont dû modifier leur organisation à quelques jours de la cérémonie.Depuis quatre mois, les deux fiancés organisent leur mariage. « On a décidé de se marier un peu au dernier moment », sourit le jeune homme. Malgré cette décision tardive, impossible à l'époque d'anticiper la grève qui touche les transports depuis plus de quinze jours.Si pour certains, le problème et de savoir si le DJ va arriver à l'heure, ou si le traiteur a bien préparé les plats, pour Patxi et sa future épouse, il a donc fallu trouver une solution au dernier moment pour venir à leur propre mariage, organisé au Pays basque. « Notre propre train a tout bonnement été annulé » raconte le jeune homme. Seule solution, renoncer à leurs principes écolos. « Du coup on a pris un avion, même si on essaie de ne pas trop le prendre », confie-t-il.Paris-Orly à véloLe problème s'est évidemment répété pour une grande partie des 75 invités du mariage. Et notamment pour les quatre témoins. « Tous leurs trains ont été annulés. On se doutait bien qu'il y allait avoir quelques complications, on ne pensait pas que ça allait être du 100 % d'annulation ». Sauf que sans eux, pas de mariage. « Il n'est pas validé sans leur présence et leur signature », assure Patxi.Les groupes WhatsApp s'accumulent alors, des nouvelles réservations de train et de voitures sont prises. « C'était le branle-bas de combat », rigole Patxi. « Certains ont trouvé des trains qui vont jusqu'à Bordeaux au lieu de Pau. Ils doivent ensuite louer une voiture. ...