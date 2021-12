Les tornades, un phénomène dévastateur encore peu compris

Une supertornade, le 8 mai 2017, dans le comté d'Elbert dans le Colorado ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Drew Angerer )

Les tornades représentent un phénomène météorologique courant aux Etats-Unis, parfois dévastateur, mais dont on ne parvient pas encore totalement à expliquer l'origine.

"Les Etats-Unis comptent typiquement plus de tornades que partout ailleurs dans le monde, même si elles peuvent se produire à peu près n'importe où", affirme le service météorologique national américain (NWS). Sont particulièrement touchés les Etats des grandes plaines américaines comme le Kansas, l'Oklahoma, ou encore le Texas.

- Origines -

Le mécanisme derrière la formation d'une tornade n'est pas encore complètement connu des scientifiques mais passionne une catégorie d'amateurs surnommés "chasseurs de tempêtes", prêts à risquer leur vie pour les filmer.

"Le mystère reste grand autour des tornades. Elles sont rares, mortelles, et difficiles à prédire", affirme le Laboratoire national des tempêtes graves de l'Agence nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA).

Ce qui est connu en revanche, c'est qu'elles sont généralement le résultat d'orages dits "supercellulaires", qui se caractérisent notamment par de forts courants d'air ascendant affirme la NOAA.

Au sein de l'orage, un fort cisaillement vertical de vent provoque l'apparition d'un cylindre qui tourne horizontalement sur lui-même. Les courants d'air ascendant soulèvent le cylindre en rotation au sein de la supercellule. La colonne d'air rotative s'affine, s'étirant ainsi souvent sous la forme d'un entonnoir, et tourne de plus en plus vite pour former une tornade, détaille également la NOAA.

"Les tornades se développent extrêmement rapidement et peuvent se dissiper tout aussi rapidement", selon le NWS. "La plupart des tornades touchent terre durant moins de 15 minutes", poursuit-il.

- Dégâts -

"Les tornades sont les tempêtes les plus violentes dans la nature", souligne le NWS. Les vents d'une tornade peuvent ainsi atteindre près de 500 km/h, avec des dégâts pouvant atteindre près de deux kilomètres de large et environ 80 km de long pour chaque tornade.

Une tornade observée le 24 mai 2016 au sud de Dodge City, dans le Kansas ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Brian Davidson )

Selon la NOAA, ce sont plus de 50 personnes qui sont tuées chaque année aux Etats-Unis par les tornades.

Le printemps 2011 avait constitué la saison américaine des tornades la plus meurtrière puisqu'entre avril et juin, plus de 580 personnes avaient été tuées. La facture des dégâts, elle, était montée jusqu'à 21 milliards de dollars.

Après le passage d'une tornade, les scientifiques évaluent sa force en observant les dégâts causés et en l'associant aux rafales observées. Ils la classifient ensuite en utilisant l'échelle de Fujita améliorée, qui comprend six degrés -de 0 à 5- 0 constituant de légers dégâts avec des rafales comprises entre 100 et 135 km/h, et 5 représentant des dégâts "incroyables" avec des rafales au-delà de 320 km/h.

- Témoignages -

La météo américaine a recensé des témoignages de survivants de tornades comme William, un habitant de Smithville dans le Mississippi, qui en a fait l'expérience en 2011.

"Je regardais les infos. (Le météorologiste de la chaîne locale) a annoncé que la tempête arrivait à Smithville, et j'étais débout à regarder la télé et attendre en me disant que ça n'allait pas se produire. Environ 30 secondes plus tard, le courant a sauté et la maison entière a tremblé pendant une minute avant que ça ne s'arrête. Je pensais que c'était fini, donc j'étais sur le point de me relever quand le tremblement a recommencé et ne s'est pas arrêté cette fois. J'ai senti la pression tomber et quand le tremblement est devenu plus bruyant, je me suis inquiété. Puis, c'est comme si la maison avait explosé. Je me suis réveillé une heure et demie plus tard dans un champ à 400 mètres de ma maison, avec des coupures sur le corps et une entaille profonde à la tête."

Michelle, une habitante de Skiakook dans l'Oklahoma, a vécu le passage d'une tornade dans sa ville en 1991.

"Les bruits que j'ai entendus quand la tornade a frappé étaient indescriptibles. Je me souviens en revanche entendre les clous grincer hors des planches (...). Quand tout était fini, la tornade qui a touché notre ville a été mesurée F-4. Elle a rasé plusieurs maisons en briques dans ce quartier (...). Je suis atteinte d'arthrite rhumatoïde donc l'intense basse pression m'a temporairement handicapée. Je ne pouvais plus marcher."

rle/seb