Les tirages de la So Foot Collection à offrir à Noël

En collaboration avec l'agence photographique Icon Sport, So Foot vous propose le meilleur cadeau de ce Noël 2019. Chaque début de mois, retrouvez une sélection renouvelée de cinq photographies exclusives de football en édition ultra limitée, avec seulement onze tirages chacune, sur la nouvelle boutique maison. Voici ce que vous pouvez trouver dans la boutique en décembre (et vous pouvez même les recevoir à temps pour les glisser sous le sapin!)

La joie des Parisiens après le but de Ngotty en finale de la coupe des coupes 96Entraînement des jeunes de l'école de footDynamo KievUkraine8 janvier 1984La frappe (et le but) de Michel Platini lors du barrage de novembre 1985 contre la Yougoslavie qualificatif pour le Mondial 86 au MexiqueLionel Messi en route vers le poteau de corner, un 4ème titre de champion d'Espagne et un championnat à 99 points pour le Barça lors du dernier match de la dernière journée de la Liga 2009/10Les supporters hollandais lors du quart-de-finale contre l'Argentine au mondial 98 au Vélodrome