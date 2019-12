Les timbres de France parus en 2019 réunis dans un livre

Livre d'histoire ou livre d'art, « Le Livre des timbres » constitue un joli panorama des créations philatéliques de l'année écoulée.

Une œuvre magnifique de Valérie Belin - Calendula (Marigold) de la série « Black-Eyed Susan I » (2010) - est en couverture du Livre des timbres de France pour son millésime 2019, succédant à un vase de Gallé et à L'Etoile, un tableau d'Edgar Degas, pour les éditions 2018 et 2017 de ce livre.

La cinquantaine de timbres du programme officiel parus au cours de l'année, bénéficiant chacun de deux ou quatre pages, défilent au rythme des chapitres - « Art et littérature », « Société et patrimoine », « Histoire et grands personnages », « 500 ans de la Renaissance », « Voyages et culture », « Nature et grands espaces » -, et non dans un ordre chronologique.

Pour Valérie Belin, par exemple, outre le timbre qu'accompagne une fiche technique (mode d'impression, format, mise en page, date d'émission), est présentée Sunray Coreopsis, une œuvre de la même série que Calendula (Marigold), afin d'illustrer la notice biographique de la photographe et artiste plasticienne. Sunray Coreopsis photographiée dans une galerie permet d'apprécier le format original de l'œuvre de plus d'un mètre carré ! Très utile pour les philatélistes qui apprécieront le décryptage d'une œuvre qui ne leur est pas nécessairement familière : « Valérie Belin a travaillé cette œuvre en deux temps. Elle a d'abord réalisé le portrait d'une femme élégante selon une esthétique faisant référence aux codes rigides de la beauté féminine des années 1950 (...) ; puis la photographie d'un bouquet de fleurs. Elle a ensuite [imbriqué] les deux images l'une dans l'autre de façon que la fusion du visage dans le végétal, la confrontation de la rigidité de l'un avec l'irrégularité de l'autre, dissolvent le stéréotype féminin initial. En éclôt une véritable femme-fleur »...

