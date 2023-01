Les Thoniers de Concarneau à la conquête du grand large

Sur le trône de National 1 à mi-championnat*, Concarneau épate avec du cœur et un jeu collectif séduisant pour compenser son (très) petit budget. Les Thoniers sont aux portes d'un football professionnel qu'ils n'ont encore jamais connu.

Bourg-en-Bresse Concarneau 16/01/2023 à 21h National 1 Diffusion sur

Il n'y a pas que Rennes ou Lorient qui portent fièrement l'étendard du football breton durant cette première partie de saison. Un peu plus à l'ouest, Concarneau marche dans les pas de ses voisins, occupant même la place de leader du National à quasi mi-championnat*. Une progression logique, après avoir terminé les deux derniers exercices aux cinquième et quatrième rangs, direz-vous., balaie Stéphane Le Mignan, l'entraîneur concarnois.C'est la colonne vertébrale de l'équipe qui s'en est allée cet été, du portier Viot (Orléans), au central Gomis (Guingamp) ou encore le milieu Boubaya (Le Mans) et le meilleur joueur du dernier championnat, El-Khoumisti, vingt pions en 2021-2022 et finalement revenu dans son port d'attache début décembre après un passage au Mans. Ajoutez à cela une réforme du championnat qui condamne à la descente six des dix-huit équipes, et le cap fixé est clair :