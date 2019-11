Les Tesla, salles d'arcade du XXIe siècle

Que faire pendant que la batterie se recharge ? Organiser un karaoké dans l'habitacle ou jouer à Beach Bunny Racing 2 avec le volant...

Pas de doute, la question du temps passé sur une borne de recharge lorsque l'on doit effectuer un long trajet constitue un élément dissuasif à l'achat d'une voiture électrique. Une parenthèse d'au moins plusieurs dizaines de minutes, immobilisé dans son véhicule en surveillant du coin de l'œil l'évolution de la charge, alors qu'un plein d'essence impose une immobilisation minimale. Conscient du problème, Tesla a entrepris de rendre attrayant cette pause contrainte en transformant ses voitures - lorsqu'elles se trouvent à l'arrêt - en salle de jeu, voire en défouloir.

Intervenue fin septembre, la dernière mise à jour (version OS10) du logiciel Tesla que les clients de la marque obtiennent par simple téléchargement multiplie les divertissements. Il s'agit d'allier l'utile à l'agréable en mettant à profit les possibilités offertes par la puissance de calcul de la voiture et la présence d'un vaste écran tactile (15 à 17 pouces selon le modèle) au centre de sa planche de bord. Engagé à l'automne 2018 avec l'intégration d'une série de jeux vintage Atari, ce déploiement s'est poursuivi avec l'arrivée récente de plusieurs nouveautés.

James Bond et équivalent-plutonium

Pendant que les batteries se rechargent, il était déjà possible depuis quelques semaines de jouer à Beach Bunny Racing 2 en utilisant le volant et les pédales de la voiture pour participer à la course débridée qui se déroule sur l'écran. Désormais, on peut aussi se livrer à une partie de Cuphead à condition de brancher une ou plusieurs manettes de console. Une partie d'échecs est envisageable. Tesla soigne également le contenu multimédia de sa gamme. Depuis fin 2015, les véhicules de la marque disposaient d'un accès gratuit aux contenus musicaux de Spotify ; désormais, leur est également ouvert l'accès direct à Netflix et YouTube. Autre nouveauté : une fonction dite Car-aoké qui, comme son nom l'indique, permet d'organiser un karaoké à l'intérieur de la voiture.

