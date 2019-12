Les terres et mers australes classées au Patrimoine mondial de l'Unesco, dans « Timbres magazine »

« Timbres magazine » de décembre consacre un dossier de six pages sur l'inscription des terres et mers australes françaises le 5 juillet au Patrimoine mondial par l'Unesco.

Le classement des terres et mers australes au Patrimoine mondial de l'Unesco permet à la France d'exercer sa souveraineté sur la seconde zone économique exclusive (ZEE) mondiale la plus étendue, après les Etats-Unis. Cédric Marteau, le directeur de la Réserve naturelle nationale des terres australes françaises (TAF) retrace l'histoire de ce succès. Cet entretien constitue la version « longue » du texte publié dans Timbres magazine de décembre, au sein d'un dossier de six pages consacré à l'événement.

Cédric Marteau, depuis quand travailliez-vous sur ce dossier ?

La première réflexion sur l'inscription des îles australes - Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam - au patrimoine mondial de l'Unesco fait suite à l'annonce de l'inscription du lagon de Nouvelle-Calédonie au Patrimoine mondial. Nous étions en 2008, et j'étais avec l'ensemble de mes collègues ultramarins à un colloque organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), organisation consultative auprès du comité du patrimoine mondial pour évaluer les sites naturels proposés pour inscription. Immédiatement, les discussions ont porté sur la richesse de la réserve naturelle des terres australes françaises et de sa potentielle candidature au Patrimoine mondial de l'Unesco.

En 2009, Christian Gaudin, en qualité de préfet, administrateur supérieur du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), saisit le ministre de l'environnement pour annoncer que la collectivité des TAAF est prête à travailler sur une proposition d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial. A cette époque, la Réserve naturelle, créée en octobre 2006, était très jeune (trop ! ?), et il nous a été conseillé de bien structurer son plan de gestion et sa gouvernance dans un premier temps... et de (re)lancer ce projet dans quelques années... sans date précise !

