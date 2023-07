Les Télétubbies annoncent le transfert de Zeki Amdouni

Dans le pays loin de chez nous, Amdouni sème le flou.

Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa et Po sont les nouveaux communicants du club de Burnley. Et c’est Tinky-Winky, avec sa couleur violette, qui a annoncé l’arrivée de Zeki Amdouni dans les rangs de Burnley pour un montant avoisinant les 19 millions d’euros. En effet, le Suisse est apparu dans le ventre du personnage violet pour annoncer son transfert chez les Clarets en provenance de Bâle. L’attaquant de 22 ans et espoir helvète vient de s’engager pour cinq ans en Premier League qu’il découvrira pour la première fois et ne manquera pas de marquer de son empreinte. Et du haut de son jeune âge, Amdouni devrait être un renfort de taille pour les Anglais, puisqu’il a claqué 22 buts en 52 matchs la saison passée et arrive chez un promu, récent champion de Championship avec seulement trois défaites.…

AC pour SOFOOT.com