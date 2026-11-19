Les téléphones chinois trouvent une seconde vie, de Karachi à Alger

Des smartphones d'occasion au Centre d'opérations automatisées ATRenew de Dongguan, dans le sud de la Chine, le 3 novembre 2026 ( AFP / HECTOR RETAMAL )

Dans le dédale du marché électronique de Huaqiangbei, à Shenzhen, des acheteurs venus du Nigeria ou du Pakistan achètent à la lumière des enseignes au néon des dizaines de téléphones d'occasion à la fois, y compris en panne.

Ils les revendront dans leur pays.

"Tous les téléphones portables en panne, venus des quatre coins de la Chine, finissent ici", explique à l'AFP Akhtar Muhammad, homme d'affaires pakistanais de 38 ans, en parcourant les étals dans cette ville du sud de la Chine.

"Nous les réparerons au Pakistan".

Premier producteur mondial de smartphones, la Chine se retrouve chaque année avec plus de 400 millions d'appareils mis au rebut, selon les estimations de l'Association chinoise pour l'économie circulaire.

Des employés au centre d'exploitation automatisé ATRenew de Dongguan, qui recycle et traite des smartphones usagés, en Chine, le 3 novembre 2026 ( AFP / HECTOR RETAMAL )

Avec les pénuries de puces et la hausse des prix du neuf, la demande pour la seconde main explose, en particulier dans les pays du Sud.

Mama, un acheteur nigérian de 24 ans, confie avoir acquis une quarantaine de téléphones d'occasion en une seule journée à Shenzhen, métropole qui accueille cette semaine les dirigeants d'Asie-Pacifique, dont le président américain Donald Trump.

"Ils sont plus chers en Afrique, où nous n'avons pas de grands fournisseurs ou de marchés comme celui-ci", rapporte-t-il. "Je fais un bénéfice en les achetant et les envoyant dans mon pays".

Réparer plutôt que remplacer

Un employé récupère des téléphones usagés déjà traités pour la vente au centre d'exploitation automatisé ATRenew de Dongguan, en Chine, le 3 novembre 2026 ( AFP / HECTOR RETAMAL )

Non loin, un autre Nigérian négocie avec un vendeur. Il repartira avec une pile de téléphones, des iPhone 13 Pro et 14 Pro endommagés et achetés entre 1.000 et 2.000 yuans (environ 150 à 300 dollars) pièce. Il compte faire réparer les écrans sur place, puis expédier la marchandise au Nigeria.

La demande pour les modèles d'occasion est particulièrement soutenue sur les marchés émergents comme l'Asie du Sud et l'Afrique, où le pouvoir d'achat est plus faible, observe Ivan Lam, analyste chez Counterpoint Research, société de recherche sur le marché technologique.

Le marché mondial des smartphones d'occasion a progressé de 13 % sur un an au premier semestre 2026 pour atteindre 150 millions d'unités, selon Counterpoint Research.

Au Pakistan, les consommateurs préfèrent volontiers réparer plutôt que remplacer, dit Akhtar Muhammad, qui s'approvisionne en Chine depuis 2007. "Les gens gardent parfois leur téléphone pendant quatre ou cinq ans", explique-t-il.

Des vendeurs et des acheteurs dans un centre commercial dédié à la vente de smartphones à Shenzhen, en Chine, le 2 novembre 2026 ( AFP / Hector RETAMAL )

Shenzhen offre une alternative moins informelle à Huaqiangbei : le centre commercial PaiJiTang, géré par l'entreprise chinoise de recyclage ATRenew, propose en libre service plus de 20.000 téléphones d'occasion. Jusqu'à 1.000 clients viennent chaque jour scanner des QR codes pour consulter des rapports d'inspection du matériel et les prix. Ils peuvent tester puis acheter en gros. Les stocks proviennent de programmes de reprise, de points de collecte et de boutiques indépendantes.

Un tiers des visiteurs sont des commerçants étrangers, principalement venus d'Inde, mais aussi d'Algérie et d'autres pays africains, détaille Zhang Xiaoming, qui tient le magasin.

Abdul Rahim, un commerçant de 20 ans qui se rend en Chine jusqu'à trois fois par mois pour ravitailler sa boutique de téléphones et d'accessoires en Algérie, compte sur un bénéfice de 100 à 120 euros par appareil.

Apple se démarque

Des smartphones d'occasion dans une boutique d'un centre commercial consacré à la vente de smartphones, à Shenzhen, en Chine, le 2 novembre 2026 ( AFP / Hector RETAMAL )

Les appareils Apple représentent 70 à 80 % des ventes, le reste se répartissant entre des marques chinoises comme Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo, précise Zhang Xiaoming.

Les modèles plus anciens, tels que les iPhone 11, 12 et 13, qui perdent du terrain face aux smartphones Android bon marché en Chine, conservent une forte attractivité à l'étranger, déclare Jeremy Ji, responsable de la stratégie d'entreprise et des activités internationales chez ATRenew.

Environ 30.000 appareils d'occasion arrivent chaque jour dans l'immense centre de traitement d'ATRenew à Dongguan, au nord de Shenzhen. À la main ou à la machine, plus de 300 techniciens inspectent, réinitialisent et emballent quotidiennement des milliers de téléphones.

En Chine aussi, les usagers se tournent de plus en plus vers les modèles d'occasion, en particulier des appareils haut de gamme en excellent état, souligne Arthur Guo, chez IDC China, entreprise d'analyse du marché technologique.

La majeure partie des téléphones mis au rancart en Chine reste vendue sur le marché intérieur, et les exportations en gros via les circuits officiels n'ont pas connu de hausse significative ces dernières années, précise Ivan Lam, chez Counterpoint Research.