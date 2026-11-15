Les Tchèques manifestent en masse contre la réforme du financement des médias publics

Des centaines de milliers de Tchèques ont manifesté à Prague dimanche contre le projet du gouvernement nationaliste d'Andrej Babis de réformer le financement des médias publics, une initiative dénoncée par ses opposants comme une menace pour la liberté de la presse.

Le gouvernement du milliardaire et Premier ministre Andrej Babiš souhaite remplacer l'actuel système de redevance finançant la télévision et la radio publiques tchèques par un financement assuré directement par le budget de l'État.

Selon les critiques, cette réforme risque d'accroître la dépendance des médias publics à l'égard du pouvoir politique.

"Nous devons préserver l'indépendance des médias. Le gouvernement prend des mesures pour les contrôler, réduire leurs financements et influencer ce qu'ils diffusent", a déclaré à l'AFP Jan Snasel, programmeur informatique présent au rassemblement.

Mikulas Minar, dirigeant du collectif Des millions de moments pour la démocratie, organisateur de la manifestation, assure qu'"entre 350.000 et 450.000 personnes" ont répondu à l'appel dimanche après-midi.

Beaucoup portaient des chapeaux de papier triangulaires rappelant un personnage populaire des dessins animés tchèques devenu un symbole du mouvement de protestation. D'autres arboraient des pancartes proclamant : "Nous n'abandonnerons pas nos médias".

La coalition au pouvoir, composée du parti ANO d'Andrej Babis, du parti d'extrême droite SPD et de la formation eurosceptique La Voix des automobilistes, affirme pour sa part que le projet n'aura aucun impact sur l'indépendance rédactionnelle ni sur le contenu des programmes, tout en estimant que les diffuseurs publics doivent réduire leurs coûts.

Le projet a déjà suscité plusieurs importantes manifestations depuis sa présentation en avril par le ministre de la Culture Oto Klempir.

Le mois dernier des milliers de personnes avaient manifesté dans le centre de Prague contre l'adoption du texte en première lecture par le Parlement, lors d'un vote nocturne.

Les équipes de la télévision et de la radio publiques ont ensuite observé une journée de grève le 3 novembre.

Critiques internationales

La manifestation a toutefois dépassé la seule question des médias pour incarner le rejet du gouvernement Babis.

"Je suis venue soutenir les médias libres, la Télévision tchèque, la Radio tchèque, mais aussi la culture, la protection de l'environnement. Les sujets d'inquiétude sont nombreux. Il ne s'agit pas seulement des médias", a déclaré Lucie Fajfrova, enseignante et chercheuse à Prague.

Les manifestants ont également visé le président de la Chambre des députés, Tomio Okamura, chef du SPD, parti d'extrême droite.

M. Minar a présenté une pétition réclamant le retrait du projet de loi, mais aussi la révocation de l'intéressé, accusant sa formation "prorusse" de mettre en danger la sécurité nationale.

Selon le groupe, les trois précédentes manifestations contre Andrej Babis avaient chacune réuni environ 250.000 personnes, dont deux pendant son premier mandat de Premier ministre entre 2017 et 2021, ainsi qu'une autre en mars dernier.

Néanmoins, le Premier ministre conserve environ 30% d'opinions favorables dans les sondages.

La réforme des médias publics, qui réduirait d'environ 15 % les budgets de la télévision et de la radio publiques, a aussi suscité des critiques à l'international.

L'Union européenne de radio-télévision (UER), la Fédération européenne des journalistes (FEJ), Reporters sans frontières (RSF) et l'Institut international de la presse (IPI) ont tous exprimé leurs inquiétudes.

Ces organisations accusent Andrej Babis de s'inspirer des réformes menées par certains de ses alliés politiques dans la région, notamment le Premier ministre slovaque Robert Fico et l'ancien dirigeant hongrois Viktor Orban, accusés d'avoir affaibli l'indépendance des médias publics.

"Personne ne veut contrôler les médias publics, encore moins les nationaliser", a rétorqué la semaine dernière le dirigeant tchèque.

La confiance dans les médias est faible en République tchèque, où elle oscille entre 30% et 33%, selon le Reuters Institute Digital News Report 2026.

"Les médias de service public restent les marques auxquelles on fait le plus confiance, malgré des tentatives croissantes de la part de divers acteurs politiques de saper leur crédibilité", souligne le rapport.