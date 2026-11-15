Les Tchèques manifestent contre la réforme du financement des médias publics

Des employés du radiodiffuseur public Czech Television ainsi que des étudiants manifestent sur la place Venceslas à Prague, le 3 novembre 2026 ( AFP / Michal Cizek )

Des centaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de Prague dimanche pour protester contre le projet du gouvernement nationaliste d'Andrej Babis de réformer le financement des médias publics, une initiative dénoncée par ses opposants comme une menace pour la liberté de la presse.

L'exécutif souhaite remplacer l'actuel système de redevance finançant la télévision et la radio publiques tchèques par un financement assuré directement par le budget de l'État.

Selon les critiques, cette réforme risque d'accroître la dépendance des médias publics à l'égard du pouvoir politique.

La coalition au pouvoir, composée du parti ANO d'Andrej Babis, du parti d'extrême droite SPD et de la formation eurosceptique La Voix des automobilistes, affirme pour sa part que le projet n'aura aucun impact sur l'indépendance rédactionnelle ni sur le contenu des programmes, tout en estimant que les diffuseurs publics doivent réduire leurs coûts.

Des manifestants protestent contre la suppression de la redevance audiovisuelle, à Prague, le 25 octobre 2026 ( AFP / Michal Cizek )

Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu depuis la présentation du projet en avril.

Le 25 octobre, des milliers de personnes avaient manifesté dans le centre de Prague contre l'adoption du texte en première lecture par le Parlement, lors d'un vote nocturne.

Les équipes de la télévision et de la radio publiques ont ensuite observé une journée de grève le 3 novembre. Le même jour, des milliers de personnes, parmi lesquelles de nombreux étudiants, se sont rassemblées dans plusieurs villes du pays.

Imitation de Fico et Orban

"Babis et son gouvernement pensent manifestement qu'ils peuvent tout se permettre, qu'ils peuvent ignorer les experts, réduire les critiques au silence et traiter les institutions démocratiques comme leur propriété", a dénoncé le mouvement Des millions de moments pour la démocratie, qui organise la manifestation de dimanche.

"Nous attendons entre 400.000 et 600.000 personnes, l'intérêt est environ deux fois plus élevé", a déclaré à l'AFP le chef du mouvement Mikulas Minar. "Il est possible que ce soit le plus grand rassemblement public de l'histoire de la République tchèque", a-t-il ajouté.

Selon le groupe, les trois précédentes manifestations contre Andrej Babis avaient chacune réuni environ 250.000 personnes, dont deux pendant son premier mandat de Premier ministre entre 2017 et 2021, ainsi qu'une autre en mars dernier.

La réforme des médias publics, qui réduirait d'environ 15 % les budgets de la télévision et de la radio publiques, a aussi suscité des critiques à l'international.

Le Premier ministre tchèque Andrej Babis (d.) et le Premier ministre slovaque Robert Fico assistent au dévoilement de la statue tchéco-slovaque, le 27 octobre 2026, à Prague ( AFP / Michal Cizek )

L'Union européenne de radio-télévision (UER), la Fédération européenne des journalistes (FEJ), Reporters sans frontières (RSF) et l'Institut international de la presse (IPI) ont tous exprimé leurs inquiétudes.

Ces organisations accusent Andrej Babis de s'inspirer des réformes menées par certains de ses alliés politiques dans la région, notamment le Premier ministre slovaque Robert Fico et l'ancien dirigeant hongrois Viktor Orban, accusés d'avoir affaibli l'indépendance des médias publics.

"Personne ne veut contrôler les médias publics, encore moins les nationaliser", a rétorqué la semaine dernière le dirigeant tchèque.

La confiance dans les médias est faible en République tchèque, où elle oscille entre 30% et 33%, selon le Reuters Institute Digital News Report 2026.

"Les médias de service public restent les marques auxquelles on fait le plus confiance, malgré des tentatives croissantes de la part de divers acteurs politiques de saper leur crédibilité", souligne le rapport.