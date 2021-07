Les taux immobiliers au plus bas depuis 20 ans

Selon le baromètre de l'Observatoire Crédit Logement / CSA, les taux immobiliers ont atteint 1,06% en moyenne, hors assurance et garanties, du jamais vu en 20 ans.

(Photo d'illustration) ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

Les taux immobiliers poursuivent leur baisse, selon le baromètre de l'Observatoire Crédit Logement / CSA dévoilé mardi 20 juillet par Les Echos et BFM Immo . En juin, le taux moyen atteint 1,06% contre 1,07% en mai, hors assurance et garanties. Dans le détail, le taux moyen ressort à 0,86% sur 15 ans, 0,99% sur 20 ans et 1,18% sur 25 ans.

Au 2ème trimestre 2021, le taux moyen de l'ensemble du marché reste stable à son plus bas niveau, soit 1,06 %, contre 1,13% au 1er trimestre 2021, et 1,15% en décembre 2020. "Du jamais vu en vingt ans" , soulignent Les Echos , qui précisent que cette tendance se poursuit sur juillet, les premiers chiffres indiquant un recul de 105%.

Cette baisse se vérifie aussi bien dans l'ancien que dans le neuf, et quelles que soient les durées d'emprunt, qui elles sont de plus en plus longues. Au 2ème trimestre 2021, elle était de 234 mois contre 231 mois au 1er trimestre 2021. En juin, la durée moyenne était de 237 mois, "un niveau qui n'a encore jamais été aussi élevé" , souligne l'Observatoire, soit huit mois de plus qu'en décembre 2020.

"La durée moyenne qui s'est accrue dès le début de l'été 2020 permet d'absorber les conséquences de la hausse des prix des logements qui se renforce au fil des mois et, souvent, de contenir les taux d'effort sous le seuil des 35%, dans le contexte de la crise déclenchée par la Covid-19", analyse l'Observatoire.

Le taux d'effort, autrement dit la part maximale des revenus dédiée au remboursement mensuel du prêt immobilier, ne pouvant plus dépasser 35%, cela suppose un apport personnel plus important. Celui-ci a augmenté de 12,6 % sur le seul premier semestre, après +10,7 % l'an dernier . "C'est une progression considérable", reconnaît Michel Mouillart, responsable de l'Observatoire, auprès des Echos .