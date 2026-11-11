Les tatouages de nouveau interdits en sélection chinoise

Une polémique qui fait couler beaucoup d’encre. Actuellement 96 e du classement FIFA, la Chine ne compte toujours pas parmi les cadors du football mondial. En témoignent ces deux défaites récentes face à la Nouvelle-Zélande (0-3) et la Palestine (0-5) . « Cela a pu provoquer le mécontentement des hautes autorités », analyse le consultant basé à Pékin William Bi auprès de L’Equipe.

Décadence occidentale

Et ces fameuses hautes autorités n’ont pas tardé à réagir pour enrayé la spirale négative. Le quotidien sportif rapporte ainsi que les tatouages, perçus comme un symbole de culture décadente, sont désormais interdits en sélection. Evidemment, pas question de se couper un bras ou une jambe pour espérer porter le maillot national, revêtir des manchons couleur chair suffit . Illustration concrète le 6 octobre dernier à l’occasion d’un amical contre le Tadjikistan. Résultat : défaite 0-1. …

JD pour SOFOOT.com