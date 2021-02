Les tarifs bancaires pour 2021 ont augmenté (rapport)

Les banques ont augmenté leurs tarifs en 2021 mais de façon "modérée", selon l'Observatoire des tarifs bancaires (OTB) mercredi, tandis que les associations de consommateurs ont dénoncé des prix de moins en moins lisibles.

Cet observatoire émane d'une instance, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), où siègent à parité des représentants des établissements financiers et des clients, des parlementaires et des représentants syndicaux. Il publie les tendances des tarifs affichés par les banques, et les compare dans ce rapport entre les dates du 31 décembre 2020 et du 5 janvier 2021.

Deux tarifs sont en baisse: l'abonnement à des services de banque en ligne (-1 centime), et la souscription d'alertes par SMS sur la situation du compte (-35 centimes). Les virements par internet et les prélèvements SEPA restent gratuits.

Mais huit prix ont augmenté, dont le retrait d'espèces en dehors de sa banque, qui coûte en moyenne un centime de plus, et la fourniture de cartes de débit (entre +23 et +92 centimes).

Au-delà des tarifs, des associations de consommateurs ont critiqué "un recul inacceptable de la lisibilité" l'an dernier.

Jusqu'en 2019, les banques publiaient sur leurs sites web un résumé des prix des principales opérations au sein d'un document appelé "extrait standard des tarifs", ou EST.

Il était ainsi possible de comparer les mêmes opérations et de faire jouer la concurrence. Or, depuis l'année dernière, "un consommateur sur cinq n'a plus accès à l'EST", ont regretté les associations, dont l'UFC-Que Choisir, dans un communiqué.

Certaines banques l'ont en effet remplacé par un autre document d'information, le "document d'information tarifaire", ou DIT, rendu obligatoire par une directive européenne.

"Certains établissements conservent l'EST dans les plaquettes tarifaires, d'autres considèrent que c'est redondant avec le DIT" a expliqué de son côté la Fédération bancaire française.

Les associations ont estimé que ce nouveau document n'était pas "assez standardisé dans sa présentation en affichant des packages incomparables". Elles demandent aux pouvoirs publics d'imposer une présentation identique pour toutes les banques.