Les syndicats tentent d'attirer les très petites entreprises

Coiffeurs, bouchers, aides à domicile, secrétaires médicales... Les syndicats ont déjà beaucoup de mal à engranger des adhésions dans les grandes entreprises, mais dans les très petites (TPE), comptant mois de 11 salariés, c'est mission quasi impossible. L'enjeu est d'autant plus important que dans quatre mois auront lieu des élections professionnelles dans les TPE, snobées tous les trois ans par les salariés. Seulement 7,35% d'entre eux avaient voté en 2017. En comparaison, la même année, dans les entreprises privées de plus de 11 salariés, la participation avait frôlé les 43%, 50% dans le public un an plus tard. "Il risque d'y avoir encore moins de votants pour ces élections", prédit Frédéric Bodin (Solidaires). Car ces salariés "ne voient pas l'intérêt des syndicats", abonde Dejan Terglav, secrétaire général de la FGTA-FO (agroalimentaire, distribution, hôtellerie-restauration...), couvrant plus de 600.000 salariés de TPE.

"Difficile de convaincre ces salariés que les hausses de salaires dont ils ont pu bénéficier ont été négociées par les branches. Eux sont convaincus que ce sont uniquement leurs patrons qui les ont augmentés, ou le gouvernement", poursuit-il. "Les salariés des TPE ne sont pas comme ceux des grandes entreprises : ils n'ont pas de comité d'entreprise, il y a rarement un responsable des ressources humaines... La proximité avec le patron est grande, ils ne se projettent donc pas dans une relation revendicative et sont prêts à rogner sur leurs droits, qu'ils ne connaissent d'ailleurs pas, pour sauver l'entreprise", témoigne de son côté Eric Pedeboscq, de l'Unsa.

Parmi les plus faibles en Europe, le taux de syndicalisation en France tournait autour de 11,2% en 2013 pour l'ensemble des salariés public-privé, selon les chiffres les plus récents du ministère du Travail. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, ce taux descend à 7%. Il n'y a pas de statistiques spécifiques sur la syndicalisation dans les quelque 2,1 millions de TPE seules, fortes de 2,3 millions de salariés. "C'est presque zéro", estime Dejan Terglav.

"Prouver notre utilité"

Avant le nouveau scrutin, entre le 25 janvier et le 7 février, les organisations syndicales tentent donc d'attirer les adhésions. En ces temps de crise liée au Covid-19, elles veulent se montrer "solidaires" avec des offres traditionnellement proposées par les comités sociaux et économiques (ex-comités d'entreprise, CE), que les TPE n'ont pas. La FGTA-FO vient ainsi d'élargir à tous les salariés et patrons de TPE sa plateforme www.tpe.fgtafo.fr, offrant des promotions sur des loisirs, des voyages, le sport et la mode, mais aussi une mutuelle, une géolocalisation d'offres d'emploi et un service d'alphabétisation. Son accès sera gratuit jusqu'en mars 2021. Le 15 octobre, l'Unsa planifie de relancer son syndicat pour les TPE, Unsa-TPE. Une première tentative initiée il y a deux ans s'est avérée décevante : "l'offre était trop rigide", pense Eric Pedeboscq, responsable du projet, qui va désormais proposer une adhésion mensuelle et non annuelle, comprenant aussi un soutien juridique et des offres CE.

Les syndicats estiment toutefois que le coût de l'adhésion n'est pas un frein : moins de 10 euros par mois, dont 66% remboursés en crédit d'impôts. " On doit surtout prouver notre utilité ", dit Dejan Terglav. "C'est de notre faute cette absence d'intérêt. Il faut casser l'image que le syndicaliste, c'est ce type de plus de 50 ans qui manifeste en mangeant des merguez et n'est jamais content", ajoute Frédéric Bodin, qui compte attirer ces salariés avec des campagnes de sensibilisation "concrètes" sur le travail dominical ou le congé maternité, plutôt que des offres autour du pouvoir d'achat. A la CGT, des militants sont formés à échanger avec ces salariés autrement qu'avec le traditionnel tract. Installés dans des lieux publics, ces "porteurs de parole" cégétistes débattent autour de thèmes qui se veulent proches du monde des TPE, comme les contrats des saisonniers. "Sans chasubles CGT, on vient non marqués syndicalement, car on s'est rendu compte qu'ainsi les gens viennent et parlent plus facilement. Ensuite, ils découvrent ce qu'est la CGT et qu'on ne fait pas que manifester", dit Angeline Barth (CGT).

Mais les syndicats sont prudents. " Aucune des initiatives n'a marché jusqu'à présent ", avoue Dejan Terglav.