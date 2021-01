Les syndicats espèrent d'autres mobilisations après le 4 février

La mobilisation interprofessionnelle du 4 février pour l'emploi, les services publics et contre la précarité "reste encore à construire", en raison de la situation sanitaire, mais la CGT, FSU et Solidaires espèrent une suite, ont-ils annoncé mercredi lors d'une conférence de presse.

"Il y a beaucoup de colère dans différents secteurs, différentes entreprises. Il y a beaucoup de sujets de mécontentement autour de l'emploi, public comme privé", a déclaré Benoît Teste, secrétaire général de la FSU.

"La question de l'emploi est présente dans toutes les têtes en 2021, soit parce que les salariés ont peur de perdre leur emploi, soit il y a une remise en cause importante de leurs conditions de rémunération, de travail", a de son côté relevé Catherine Perret, responsable de la CGT.

Leurs syndicats, ainsi que Solidaires, les organisations de jeunesse MNL, Unef, FIDL et UNL, ont appelé le 22 décembre à d'autres mobilisations sectorielles avant le 4 février: le 21 janvier dans la santé, le 26 dans l'Education nationale et le 28 dans l'énergie.

"Il y a déjà de très bons retours sur ces mobilisations qui vont marquer le paysage", a assuré Benoît Teste. "Le 4 février doit déboucher sur un mouvement le plus large possible, il est encore à construire", a ajouté le dirigeant, reconnaissant qu'il était "plus compliqué" de le faire en période de crise sanitaire, mais pas autant qu'au cours du premier confinement, où le contact avec les salariés avait été "perdu".

"L'insécurité du quotidien complexifie la construction d'une mobilisation", a abondé Simon Duteil, responsable Solidaires.

Un "bilan d'étape" est prévu fin janvier, pour décider de la suite. Mais d'ores et déjà les syndicats tablent sur une suite.

"Le 4 février est une étape de convergence", a dit Catherine Perret, dirigeante de la CGT. Cette mobilisation "doit servir de tremplin pour les secteurs qui ne se sont pas mobilisés pour construire leurs propres mobilisations sectorielles", a ajouté Murielle Guibert (Solidaires).