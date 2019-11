Les syndicats de police menacent de se joindre au mouvement social du 5 décembre

Plusieurs syndicats de police dont Alliance et Unsa menacent de se joindre au mouvement social du 5 décembre avec des actions dans les commissariats si le ministère de l'Intérieur « ne répond pas à (leurs) attentes », selon un communiqué de presse.Le 2 octobre, à l'appel d'une intersyndicale inédite depuis près de 20 ans, les policiers avaient défilé dans une « marche de la colère » pour exprimer « leur mécontentement sur les conditions de travail, le manque de reconnaissance, la perte de statut et la remise en cause de leur retraite », rappelle le communiqué de presse intitulé « dernière sommation ! ».Les syndicats dénoncent « le mépris du ministère et l'immobilisme de l'Etat » et menacent de lancer le 5 décembre, jour de mobilisation contre la réforme des retraites, des « actions de 10h à 15h dans tous les services de police ». DERNIÈRE SOMMATION AVANT BLACK-OUT !Malgré 27 000 Policiers dans la rue le 02 octobre dernier, l'administration nous ignore !FAISONS NOUS ENTENDRE LE 05 DÉCEMBRE !@alliancepolice @Place_Beauvau @PoliceNationale @CCastaner pic.twitter.com/wGvAFuixQT-- ALLIANCE PN (@alliancepolice) November 19, 2019 Des actions telles que la « fermeture symbolique des commissariats, le refus de rédiger des PV ou encore des contrôles renforcés aux aéroports et aux péages autoroutes » sont évoquées dans un autre tract intitulé celui-là « dernière sommation avant black-out ! »« C'est un ultimatum, on a été assez patients », a expliqué Fabien Vanhemelryck, secrétaire général d'Alliance. « La maison police brûle et les ministres regardent ailleurs. Ils ne se rendent pas compte de la situation, c'est du jamais-vu. On a des discours de soutien de leur part mais jamais les actes », a-t-il ajouté.« Nous n'avons encore rien obtenu »Cinq points étaient au cœur des revendications des policiers en octobre : « l'amélioration de la qualité de vie au travail », « une véritable ...