Les syndicats de fonctionnaires sortent remontés de Matignon, la CFDT rejoint l'appel à la grève le 17 novembre

Le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une conférence de presse à l'hôtel de Matignon, à Paris, le 9 novembre 2026 ( POOL / Kenzo TRIBOUILLARD )

"Une réunion pour rien": l'intersyndicale de la fonction publique appelle à la grève et à la mobilisation en France après une réunion avec Sébastien Lecornu vendredi qui a annoncé l'ouverture d'une discussion d'un mois pour revaloriser les bas salaires, des mesures "qui ne répondent pas à l'urgence", dénoncent les syndicats.

Les représentants des 5,8 millions d'agents publics étaient reçus vendredi à Matignon, une première depuis près de 20 ans. Ils attendaient des annonces sur leur rémunération, quelques jours après un coup de pouce au Smic qui ne concerne que les salariés du privé, et avant un appel à la grève dans le public le 17 novembre.

Avec la revalorisation du salaire minimum au 1er décembre, le salaire de base de 1,2 million d'agents publics passe sous le Smic, et malgré des mesures annoncées vendredi en faveur des "bas de grilles", les salaires de base de 600. 000 agents publics resteront inférieurs au salaire minimum, a souligné la numéro 1 de la CGT, Sophie Binet, dans une déclaration commune de l'intersyndicale à la sortie de Matignon.

À l'issue de la rencontre, Sébastien Lecornu a annoncé sur X l'ouverture d'une discussion "rapide" d'un mois sur cinq chantiers, dont l'un portant sur des "mesures d'urgence de revalorisation des bas salaires". Il recevra à nouveau les syndicats le 11 décembre, soit après les élections professionnelles dans la fonction publique, pour "sceller des avancées dès la mi-décembre".

Mais les représentants des agents publics exigent toujours des augmentations générales, c'est-à-dire une revalorisation de la valeur du point d'indice sur la base duquel le salaire de base est calculé ainsi que son indexation sur l'inflation, ce à quoi le gouvernement a fermé la porte dès juillet.

"Smicardisation"

Il avait argué d'un contexte budgétaire contraint, alors que le déficit public devrait atteindre 5,4 % du produit intérieur brut en 2026.

Une revalorisation uniforme de 1 % de la valeur du point d'indice coûterait 2,4 milliards d'euros à l'État ce qui n'est "pas envisageable", avait fait valoir le cabinet de David Amiel, ministre des Comptes publics.

Le ministre des Comptes publics David Amiel s'exprime lors d'une conférence de presse, à Paris, le 4 novembre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Inacceptable pour les syndicats qui dénoncent la "smicardisation" des agents, une situation qui se dégrade un peu plus à chaque nouvelle revalorisation du salaire minimum.

Le salaire de base des agents publics est déterminé par des grilles salariales, et à mesure que le Smic est revalorisé, il rattrape et dépasse les plus basses rémunérations des agents, ce qui induit un "tassement": les catégories d'agents légèrement au-dessus du salaire minimum se retrouvent alignées sur ce Smic rehaussé.

Conséquences: un nombre croissant d'agents stagne de longues années à de bas niveaux de revenus et des centaines de milliers d'autres, dont le salaire de base est inférieur au Smic, doivent percevoir une indemnité compensatoire (dite "différentielle"), car la loi interdit toute rémunération en-dessous du Smic.

Hormis l'annonce de l'ouverture d'un chantier d'un mois, le gouvernement n'a pas détaillé les pistes qu'il a mises sur la table vendredi, mais selon le communiqué de l'intersyndicale, le salaire de base de 600.000 agents resterait inférieur au Smic et ils devraient donc bénéficier d'une indemnité compensatoire, en dépit des mesures annoncées.

Unité syndicale

Des manifestants brandissent une pancarte sur laquelle on peut lire "On aime la France, pas son gouvernement", le 29 septembre 2026 à Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )

Pour les bénéficiaires de cette indemnité, c'est la "double peine", avait détaillé Christian Grolier de Force ouvrière fonction publique à l'AFP, car "ils restent smicards et perdent pour l'avenir car ils ne cotisent pas sur un salaire qui correspond au Smic", dénonce-t-il.

Après la grève du 29 septembre, puis celle du 5 novembre, l'ensemble des organisations syndicales appellent désormais à se mobiliser mardi prochain. Avant la rencontre vendredi, seul la CFDT n'avait pas appelé à la mobilisation.

Les propositions du gouvernement sont "insuffisantes, voire inexistantes", a regretté Laure Revel, secrétaire générale de la CFDT Fonction publique à la sortie de la réunion. "La CFDT, qui avait fait le choix de la négociation jusqu'au bout, appelle à rejoindre la mobilisation du 17 novembre afin d'avoir des vraies réponses pour mi-décembre", a-t-elle poursuivi.