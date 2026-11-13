Les syndicats de fonctionnaires à Matignon pour réclamer de meilleurs salaires

Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'exprime devant les médias lors d'une conférence de presse organisée à l'hôtel de Matignon, à Paris, le 9 novembre 2026 ( POOL / Kenzo TRIBOUILLARD )

Les syndicats de la fonction publique sont reçus vendredi par le Premier ministre Sébastien Lecornu et attendent des annonces sur les salaires, quelques jours après un coup de pouce au Smic qui ne les concerne pas et avant une grève annoncée dans le public le 17 novembre.

Longtemps restée lettre morte, la demande des représentants syndicaux des 5,8 millions d'agents publics de rencontrer le chef du gouvernement a finalement abouti.

Les huit organisations représentatives ont rendez-vous avec Sébastien Lecornu à partir de 9h30 dans l'espoir qu'il ouvre la porte à leur principale revendication : augmenter les salaires.

Cette rencontre doit notamment permettre "d'examiner en priorité les mesures concrètes" susceptibles d'améliorer la situation des agents publics, "en portant une attention particulière aux agents aux revenus les plus modestes", selon un courrier du Premier ministre aux syndicats consulté par l'AFP.

Dès juillet, l'exécutif avait exclu une augmentation générale et annoncé geler pour une quatrième année consécutive la valeur du point d'indice sur la base duquel est calculée la rémunération de base des agents publics.

Le ministre des Comptes publics David Amiel s'exprime lors d'une conférence de presse, à Paris, le 4 novembre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le ministre des Comptes publics David Amiel avait notamment argué d'un contexte budgétaire contraint, alors que le déficit public devrait atteindre 5,4 % du PIB en 2026.

Une revalorisation uniforme de 1 % de la valeur du point d'indice coûterait 2,4 milliards d'euros à l'État ce qui n'est "pas envisageable", avait fait valoir son cabinet.

Inacceptable pour les syndicats qui dénoncent la "smicardisation" des agents, le tout dans un contexte de forte inflation qui grève leur pouvoir d'achat. Et cette situation se dégrade un peu plus à chaque nouvelle revalorisation du salaire minimum.

Le salaire de base des agents publics est déterminé par des grilles salariales, et à mesure que le Smic est revalorisé, il rattrape et dépasse les plus basses rémunérations des agents, ce qui induit un "tassement": les catégories d'agents légèrement au-dessus du salaire minimum se retrouvent alignées sur ce Smic rehaussé.

"Smicardisation"

Conséquences: un nombre croissant d'agents stagne de longues années à de bas niveaux de revenus; et des centaines de milliers d'autres, dont le salaire de base est inférieur au Smic, doivent percevoir une indemnité compensatoire (dite "différentielle"), car la loi interdit toute rémunération en-dessous du Smic.

D'après les estimations du collectif d'agents Le Sens du service public, ils seraient 1,1 million à percevoir un salaire de base inférieur au Smic, soit près de 20 % des agents ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Avec la revalorisation du salaire minimum annoncée en juin, 862.000 agents ont perçu cette indemnité. Et avec le nouveau coup de pouce annoncé lundi, plus d'un million pourraient en bénéficier. D'après les estimations du collectif d'agents Le Sens du service public, ils seraient 1,1 million à percevoir un salaire de base inférieur au Smic, soit près de 20 % des agents.

"A ma connaissance c'est du jamais-vu et c'est la conséquence des politiques salariales menées depuis 10 ans", déplore Caroline Chevé, secrétaire générale de la FSU, jointe par l'AFP.

Pour les agents bénéficiaires de l'indemnité différentielle c'est la "double peine", abonde Christian Grolier de Force ouvrière fonction publique, "ils restent smicards et perdent pour l'avenir car ils ne cotisent pas sur un salaire qui correspond au Smic", dénonce-t-il.

Dernière chance

Sollicité, Bercy n'a pas communiqué le nombre exact d'agents dont le salaire de base passerait sous le salaire minimum légal et qui bénéficieraient donc d'une compensation.

Des manifestants brandissent une pancarte sur laquelle on peut lire "On aime la France, pas son gouvernement", le 29 septembre 2026 à Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )

Après la grève du 29 septembre, puis celle du 5 novembre, toutes les organisations syndicales sauf la CFDT ont appelé à la grève le 17 novembre, dont les deux principales dans la Fonction publique, la CGT et Force ouvrière.

Après de premières réunions infructueuses à Bercy cette semaine, où le gouvernement n'a pas donné satisfaction à la majorité des syndicats interrogés par l'AFP, le rendez-vous à Matignon prend des allures de dernière chance.

L'exécutif pourrait proposer de relever les salaires de base des agents qui ont les plus bas niveaux de rémunération, et perçoivent une compensation pour atteindre le seuil minimum du Smic.

Cela permettrait de sortir un certain nombre d'entre eux de ce dispositif, sans qu'ils ne perçoivent pour autant plus que le salaire minimum.

Cette piste avait déjà été esquissée par David Amiel début octobre. Elle aurait alors permis à quelque 400.000 bénéficiaires de cette compensation d'en sortir, un chiffrage qui n'est plus d'actualité depuis le nouveau coup de pouce au Smic lundi.