Les syndicats attendent les annonces d'Edouard Philippe

« Le statu quo n'est pas tenable », a déclaré lundi le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, qui a reçu les partenaires sociaux.

Etre haut-commissaire à la réforme des retraites a des côtés un peu ingrats. Jean-Paul Delevoye, le titulaire de la fonction, a pu en prendre la mesure, lundi 9 décembre, en recevant les partenaires sociaux, aux côtés d'Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. A l'issue de cette rencontre, la plupart des responsables syndicaux et patronaux ont, en substance, indiqué qu'elle n'avait guère été instructive.

« Nous n'avons pas appris grand-chose », a déclaré Frédéric Sève (CFDT), devant un essaim de journalistes. « Rien de neuf à l'horizon », a renchéri Michel Beaugas (FO), sur un ton plus direct. C'était un « exercice de com pour essayer d'occuper le terrain », a tranché Catherine Perret (CGT). Interrogé par Le Monde, Eric Chevée, de la Confédération des petites et moyennes entreprises, a résumé l'humeur du moment : « Tout le monde attend mercredi. » Ce jour-là, le premier ministre, Edouard Philippe, doit dévoiler ses arbitrages sur le futur système universel de pensions.

M. Delevoye a, cependant, jugé utile de prononcer devant la presse une courte allocution, en toute fin d'après-midi. Une prise de parole qui s'est achevée sans que les médias présents puissent questionner le haut-commissaire.

Un « âge d'équilibre »

Celui-ci a rappelé que « le statu quo n'[était] pas tenable », compte tenu du caractère illisible et injuste des quelque 42 régimes actuels. Synthétisant les positions des partenaires sociaux, il a passé en revue les points d'accords et de divergences. Il existe « un consensus pour conserver ce qui fait l'ADN du système français », à savoir le principe de « répartition », qui prévoit que les actifs cotisent pour financer les pensions des personnes aujourd'hui à la retraite.

