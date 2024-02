information fournie par So Foot • 13/02/2024 à 19:31

Les supporters toulousains réalisent le plus gros déplacement de l’histoire du club

Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour croquer dans des pastéis de nata .

Selon les derniers chiffres avancés par le Téfécé, 3 200 supporters feront le déplacement dans la capitale portugaise, pour donner de la voix depuis le parcage des visiteurs et encourager les Violets qui affrontent le Benfica Lisbonne ce jeudi soir, à l’occasion du barrage aller de la Ligue Europa. Salué par les forces de l’ordre britannique pour l’atmosphère très conviviale affichée lors du déplacement à Liverpool en octobre dernier (match perdu 5-1), le cortège toulousain qui se déplace à Lisbonne sera le plus important de l’histoire des supporters des Pitchounes à l’étranger, battant tous les records… Sauf ceux des fans rennais, qui seront plus de 8 000 à Milan.…

