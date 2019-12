Les supporters nîmois racontent leur déplacement infernal à Marseille

Ils voulaient supporter leur équipe au Vélodrome, ils ont vécu une journée cauchemardesque. Samedi, près de 450 Nîmois ont été bloqués par les forces de l'ordre sur la route de Marseille, avant d'être contraints à faire demi-tour. Puis, les choses ont dégénéré sur l'autoroute et à l'arrivée aux Costières : usage de gaz, de grenades lacrymogènes, matraquage... Les supporters des Crocodiles dénoncent un excès de zèle incompréhensible de la part des forces de l'ordre en présence. Trois d'entre eux racontent.





Ils étaient venus voir un match de foot au Vélodrome, ils n'auront même pas pu suivre leur équipe préférée à la télé. Plusieurs groupes de supporters nîmois, des ultras aux familles, ont été bloqués par la police sur la route de Marseille, samedi après-midi. Depuis, ils déplorent tous le comportement des forces de l'ordre et les violences en présence d'enfants apeurés. Au lendemain des évènements, Embarek (19 ans), Théo (18 ans) et Lucas*, préférant rester anonyme, livrent leur récit d'une journée infernale.Déjà de base, on s'est fait arrêter quelques kilomètres avant sans trop savoir pourquoi, les policiers prenaient des photos ou je ne sais quoi. Puis, on a été parqués sur l'aire de Lançon pendant plus de 2h30. On n'avait pas le droit de pisser, pas le droit d'aller manger un bout. On crevait de chaud là-dedans, on ne savait pas si on allait partir ou faire demi-tour, c'était le flou total.On est restés bloqués dans les bus, à être traités comme des animaux. Dans l'arrêté, on nous dit qu'il n'y a pas assez de forces de l'ordre pour encadrer le match, mais quand on voit l'accueil qu'on a eu sur l'aire... À un moment, on a eu le droit d'aller deux par deux aux toilettes - enfin dans la nature, car on n'avait pas le droit d'aller dans celles de l'aire -, mais sinon on ne pouvait même pas se dégourdir les jambes. On a dû rester plus de deux heures, pendant que ça négociait entre les leaders des groupes et le préfet. Ça fait clairement monter la pression, mais il n'y a eu aucun signe de violence ou de mécontentement. Des personnes auraient pu péter un câble, mais tout le monde est resté calme. On se disait que c'était en faisant profil bas qu'on avait une chance de repartir.Les Nîmois n'ont posé aucun