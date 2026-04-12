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Les supporters lyonnais soutiennent les ultras stéphanois
information fournie par So Foot 12/04/2026 à 22:09

Les supporters lyonnais soutiennent les ultras stéphanois

Les supporters lyonnais soutiennent les ultras stéphanois

Si on nous avait dit ça un jour…

Alors que les joueurs lyonnais et lorientais étaient à l’échauffement ce dimanche soir, à l’occasion du dernier match de la 29 e journée de Ligue 1, un petit événement a eu lieu dans les travées du Groupama Stadium : dans le Virage Nord, les Bad Gones ont déployé une banderole en soutien aux ultras stéphanois. « Non à la dissolution des groupes stéphanois » , était-il inscrit sur cette banderole, en référence à la menace de dissolution des Magic Fans et des Green Angels lancée par le ministère de l’intérieur.…

AL pour SOFOOT.com

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