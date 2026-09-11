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Les supporters lyonnais pourront beugler à Paris
information fournie par So Foot 11/09/2026 à 22:32
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Les supporters lyonnais pourront beugler à Paris

Les supporters lyonnais pourront beugler à Paris

On ne sait pas s’il faut se réjouir. Les supporters lyonnais ont été autorisés à se déplacer au stade Jean Bouin du Paris FC pour la joute de ce dimanche. Le Ministère de l’Intérieur a cependant limité leur venue à cinq cars. Comme l’indique L’Equipe , les carosses réservés ont toutefois été annulés en raison des maintes hésitations quant à l’autorisation de ce joyeux voyage.

Une rencontre jugée très dangereuse

Les fans de l’OL devront donc se débrouiller pour filer à Paname. Tout ce bazar découle notamment de la (sage) décision de la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme. L’organisme a en effet classé la partie au niveau 4 sur 5 , qui craint notamment des affrontements avec des supporters du PSG comme lors de la finale de la Coupe de France 2024.…

SW pour SOFOOT.com

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