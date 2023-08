Les supporters lensois ne pourront pas aller à Nice… avant le match à Monaco

Encore une mauvaise nouvelle pour Lens…

C’est une interdiction qui a de quoi étonner. Alors que le RC Lens se déplace à Monaco samedi soir à 21 heures dans le cadre de la quatrième journée du championnat de France, la préfecture des Alpes-Maritimes a d’ores et déjà annoncé que les supporters sang et or ne pourront pas se rendre dans la ville voisine de Nice. L’arrêté évoque la crainte d’affrontements entre supporters niçois et lensois, sans spécifier pour quelles raisons, même si les amateurs de foot sont au fait de l’amitié entre les ultras niçois et lillois.…

ARL pour SOFOOT.com