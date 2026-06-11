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Les supporters ivoiriens privés de Coupe du monde
information fournie par So Foot 11/06/2026 à 15:15

Les supporters ivoiriens privés de Coupe du monde

Les supporters ivoiriens privés de Coupe du monde

Cela commence à devenir une habitude. Après Omar Artan, c’est au tour des supporters ivoiriens de se heurter à la politique migratoire américaine. Les fans des Éléphants venus de Côte d’Ivoire ne devraient pas pouvoir se rendre aux États-Unis pour suivre leur sélection à la Coupe du monde, faute de visas accordés selon l’AFP.

« Les supporters ont renoncé au voyage parce que l’État américain ne veut pas voir des supporters de certains pays, dont la Côte d’Ivoire, sur son sol. Les États-Unis ont été clairs avec nous en disant qu’ils ne voulaient pas voir nos supporters » , a expliqué Julien Kouadio Adonis, président du Comité national des supporters des Éléphants.…

MJ pour SOFOOT.com

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