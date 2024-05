information fournie par So Foot • 04/05/2024 à 18:16

Les supporters du Roda JC envahissent le terrain pour fêter la montée… mais le speaker s’était trompé

« You had one job ! »

Vainqueur de Cambuur (2-0) ce samedi, le Roda JC espérait fêter sa remontée directe en Eredivisie avec tout le peuple de Kerkrade. C’était sans compter l’égalisation extrêmement tardive de Groningen chez Telstar (1-1), obligeant les Jaune et Noir à ne pas se relâcher avant la dernière journée, théâtre d’un déplacement sur la pelouse de… Groningen, justement, qui avec une victoire pourrait ravir le précieux sésame à Roda (75 points pour Roda, 72 pour Groningen, une différence de buts équivalente) et accompagner Willem II dans l’élite néerlandaise.…

AL pour SOFOOT.com