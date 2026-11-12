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Les supporters de Nantes privés de Coupe de France
information fournie par So Foot 12/11/2026 à 14:47

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Les supporters de Nantes privés de Coupe de France

Les supporters de Nantes privés de Coupe de France

La Coupe de France ? Pas pour tout de suite. Dimanche prochain, le FC Nantes se déplace en terres rivales, en Ille-et-Vilaine, du côté de Vitré pour y défier Châteaubourg, pensionnaire de Régional 1 et les Canaris ne pourront pas compter sur l’appui de leurs fidèles supporters en marge du 7e tour de la compétition .

Dans un arrêté pris le 2 novembre dernier, la préfecture de la région Bretagne et d’Ille-et-Vilaine a imposé ses conditions : «I l est interdit, du samedi 14 novembre 18h00 au dimanche 15 novembre 2026 23h59, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Football Club de Nantes ou se comportant comme tel de circuler ou stationner sur la voie publique dans le périmètre des communes de Rennes et Vitré. »

MB pour SOFOOT.com

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